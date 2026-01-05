Menú principal Ver contenido

Martes con lluvia o nieve en la zona centro

Write: 2026-01-12 14:26:04Update: 2026-01-12 15:32:40

Martes con lluvia o nieve en la zona centro

Photo : YONHAP News

El martes 13 se esperan precipitaciones en distintos puntos del territorio nacional, principalmente en la zona centro, con acumulaciones estimadas de entre 1 y 8 centímetros de nieve o entre 1 y 5 milímetros de lluvia. Por tanto, se recomienda a la población extremar las precauciones al conducir porque muchas carreteras presentarán superficies resbalosas cubiertas de hielo. 

La temperatura marcará mínimas de -8°C a 4°C por la mañana y máximas de -6°C a 8°C por la tarde.

La calidad del aire será regular o buena con niveles de esmog entre normal y bajo. 
