Photo : KBS News

La película "K-pop Demon Hunters", también conocida en español como "Las guerreras K-pop", se llevó dos galardones en los Globos de Oro 2026.La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo el domingo 11 (hora local) en Los Ángeles y en ella, "K-pop Demon Hunters" fue nombrada la mejor película animada, superando a rivales fuertes como "Zootopia 2" y la producción japonesa "Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita". Sobre el escenario, la directora Maggie Kang agradeció a todo el público por empatizar y dejarse enamorar por la cultura coreana expuesta en la película.El filme animado también obtuvo el premio a la mejor canción con su tema principal "Golden".La película "No Other Choice" ("No hay otra opción", en español) del director surcoreano Park Chan Wook finalizó sin trofeo tras figurar entre los nominados de tres categorías: Mejor película de comedia o musical, Mejor película de habla no inglesa y Mejor actor en musical o comedia.