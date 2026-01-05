Corea participará en la reunión del G7 sobre minerales críticos

Photo : YONHAP News

Corea del Sur participará en la reunión del G7 sobre minerales críticos, que Estados Unidos ha convocado para hacer frente a la hegemonía de China en la producción y suministro de tierras raras.La agencia Reuters informó el domingo 11 de la organización de dicha reunión, al detallar que comenzará en Washington D.C. la noche del lunes 12 (hora local) con la asistencia de delegados, no solo de los Estados integrantes del G7, sino también de otros países, como Corea del Sur, la India, Australia, México y la Unión Europea.Los países incluidos en la lista de participantes son los mayores consumidores de minerales críticos, que representan casi el 60% de la demanda mundial de esos bienes. Su asistencia refleja la urgencia que sienten de contrarrestar el cuasimonopolio que ejerce China en el suministro internacional de tierras raras y encontrar soluciones para superar los retos que plantea.La celebración de una reunión de esta índole forma parte de los esfuerzos que realiza Estados Unidos para depender menos de China en la provisión de minerales críticos, como el litio, el cobalto y las tierras raras, considerados materiales clave para la fabricación de semiconductores y baterías. Según la Agencia Internacional de la Energía, China domina actualmente el mercado de suministro de dichos minerales.