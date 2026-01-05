Tanto el KOSPI como el KOSDAQ baten récords

Photo : YONHAP News

Mientras continúa la racha de récords en la Bolsa surcoreana, tanto el KOSPI como el KOSDAQ protagonizaron niveles sin precedentes al comenzar la semana.El índice general KOSPI ganó el lunes 12 un 0,84% en comparación con el viernes de la semana pasada y cerró la jornada en 4.624,79 puntos, una nueva marca. Igualmente el parqué paralelo KOSDAQ renovó su récord al finalizar operaciones en 949,81 unidades, con un aumento del 0,2%.En el mercado de divisas, el won se mantuvo a la baja mientras el tipo de cambio ascendía. La moneda estadounidense culminó la sesión del lunes 12 en 1.468,4 wones por dólar, hasta superar en 10,8 unidades el nivel registrado el viernes pasado.