Trabajadores de autobuses interurbanos de Seúl inician huelga tras fracaso de negociaciones

El sindicato de trabajadores de autobuses interurbanos de Seúl inició el martes 13 una huelga general.El sindicato de Autobuses de la Ciudad de Seúl y la Asociación de Transporte de Autobuses de Seúl declararon el fracaso de las negociaciones con la dirección para un aumento salarial, tras más de diez horas de intensas deliberaciones, lo que llevó al sindicato a iniciar la huelga, tal como estaba previsto, a partir de las 4:00 de la madrugada.El sindicato exigía un aumento salarial del 3 % y una ampliación de la edad de jubilación, mientras que la dirección se opuso a la propuesta, alegando costes excesivos.Como consecuencia de la huelga, los autobuses urbanos de Seúl dejaron de operar en 394 rutas, con unos 7.400 autobuses, desde los primeros viajes del martes.El Gobierno Metropolitano de Seúl activó medidas de transporte de emergencia, para minimizar las molestias a los pasajeros, entre ellas, el refuerzo del servicio de metro con 172 viajes adicionales. Asimismo, planea desplegar mas vagones durante las horas punta, extender el servicio del último tren hasta las 2:00 de la madrugada y ofrecer autobuses gratuitos en los 25 distritos de la ciudad.