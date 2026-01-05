Lee Jae Myung viajará a Japón para mantener una cumbre con Sanae Takaichi

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung visitará Japón el martes 13 a invitación de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi. El destino del viaje es la prefectura de Nara, de donde es oriunda la premier. Allí, ambos líderes mantendrán una cumbre y ofrecerán una rueda de prensa conjunta.La reunión será la segunda entre Lee y Takaichi, tras el encuentro que mantuvieron en octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Gyeongju, con ocasión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Por lo pronto, la atención se centra en las opiniones que intercambiarán sobre el aumento de la tensión entre Japón y China, especialmente después de que Beijing anunciara que restringirá la exportación de tierras raras. Asimismo será un tema de gran relevancia los problemas del pasado histórico, que son un motivo de controversia entre Corea y Japón desde hace tiempo.Al informar sobre los asuntos que se abordarán en la cumbre entre el presidente surcoreano y la primera ministra japonesa, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, comentó el día 9 que espera que la reunión sirva para impulsar una cooperación bilateral de índole humanitaria en cuestiones relacionadas con el pasado histórico, como el caso de la mina submarina Josei donde se usó trabajo forzado coreano. En este lugar, unos 183 obreros murieron en 1942 al colapsar un pozo de mina. Sin embargo, el caso se cerró sin la debida investigación, pese a existir sospechas de que las pérdidas humanas habían sido mayores al decidir la empresa operadora bloquear la entrada de la mina antes de verificar la evacuación de los trabajadores, con la excusa de evitar un segundo accidente.Además, es posible que durante la cumbre se aborde la adhesión de Corea del Sur al CPTPP, o Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, un tratado de libre comercio entre doce países de Asia-Pacífico.