Washington prioriza el control de los ciberdelitos de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Washington considera una prioridad reprimir los ciberdelitos de Corea del Norte que amenazan la seguridad tanto de Estados Unidos como de sus aliados, dados los alarmantes datos que existen sobre las pérdidas ocasionadas por tales actividades. Se estima que solo en 2025 Corea del Norte robó cerca de tres billones de wones en criptodivisas mediante piratería informática u otros tipos de ataques cibernéticos.Al respecto, el subsecretario adjunto principal del Departamento de Estado, Jonathan Fritz, afirmó el lunes 12 (hora local) en una sesión informativa, que controlar los ciberdelitos de Corea del Norte es una tarea prioritaria para Estados Unidos, ya que constituyen una seria amenaza no solo a la seguridad nacional, sino también al bienestar y la propiedad de sus ciudadanos.Esta intervención se produjo en horas previas a la presentación de un informe del Equipo Multilateral de Monitorización de Sanciones sobre las actividades ilícitas que el régimen de Pyongyang realiza en el espacio cibernético. El equipo es un mecanismo internacional creado para vigilar y reportar violaciones a las sanciones de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. El informe anterior, publicado en octubre del año pasado, incluyó datos inquietantes, como los robos de criptodivisas cometidos por Corea del Norte entre enero de 2024 y septiembre de 2025, por valor de 2.840 millones de dólares.Fritz comentó que hackers y profesionales tecnológicos norcoreanos, que tienen alguna conexión con el régimen, continúan con sus operaciones ilícitas y que solo los robos de criptodivisas registrados durante 2025 podrían rondar los 2.000 millones de dólares, más de 2,9 billones de wones.