Política

Siete personas son imputadas en EEUU por intentar vender armas a Corea del Norte

Write: 2026-01-13 10:15:15Update: 2026-01-13 10:59:21

Photo : YONHAP News

Siete personas -un ciudadano estadounidense y seis chinos- enfrentarán juicios por intentar vender armas a Corea del Norte por canales ilícitos. 

La imputación fue formulada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, que acusó a los siete detenidos de contrabando de armas. Entre estos se encuentra Shenghua Wen, un hombre de nacionalidad china, que en agosto pasado ya fue condenado a pena de prisión por comprar y contrabandear armamento para Corea del Norte.

Según la fiscalía estadounidense, estos adquirieron primero un centro de compraventa de armas y vendieron modelos determinados a chinos o estadounidenses residentes en México, para a través de ellos realizar los envíos de armamento a Corea del Norte. Así reunieron entre 2023 y 2024 un total de 170 armas y gran cantidad de municiones que planeaban vender a Corea del Norte por contrabando. 

Por los cargos de los que fueron encausados, entre ellos complicidad e intento de contrabando de armas, los imputados podrán ser penados con cinco y hasta quince años de prisión.
