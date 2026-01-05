Representante comercial explica a EEUU legislaciones sobre plataformas digitales

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio, Yeo Han Koo, ha ofrecido explicaciones a políticos estadounidenses sobre la legislación existente en Corea del Sur para la regulación de plataformas digitales, en un intento por aclarar los malentendidos que podrían tener sobre el caso de filtración de datos de Coupang.Para ello el representante comercial se reunió el lunes 12 en Washington D.C. con el congresista republicano Darrell Issa, que en la nota de opinión que escribió recientemente para un medio local criticó la regulación de plataformas digitales en Corea del Sur, al señalar que esta discrimina a las empresas estadounidenses.El encuentro entre ambos se concertó a partir de la voluntad de Seúl de informar con claridad a Estados Unidos de las propuestas legislativas impulsadas en el país sobre las plataformas digitales. En él, las explicaciones de Yeo tuvieron por objeto calmar el descontento que se detecta entre la clase política de Washington, al surgir comentarios relacionados con la enmienda a la Ley de redes de información y comunicación, aprobada en diciembre en el Parlamento surcoreano y el proyecto de una nueva ley sobre plataformas en línea impulsado en el país: opiniones que señalan que estas legislaciones son desfavorables y discriminatorias para las empresas estadounidenses.A su llegada a Washington D.C. el domingo 11, el funcionario surcoreano afirmó que percibe que Estados Unidos está malentendiendo la situación y que por ende, es necesario ofrecer a sus autoridades una explicación más clara sobre las políticas y legislaciones que existen en Corea para casos como el de Coupang.