El número de menores escolarizados desciende hasta por debajo de cinco millones

Photo : YONHAP News

A causa de la natalidad en mínimos históricos, se prevé que menos de 300.000 niños ingresarán a la escuela en el ejercicio académico de 2026.El Ministerio de Educación estima en 298.178 alumnos el número de niños que iniciarán primaria al comenzar un nuevo año académico en marzo, con base en las estadísticas censales y demográficas oficiales. En análisis anteriores, las autoridades habían previsto que la cantidad de menores del primer año de primaria caería a por debajo de los 300.000 hacia 2027, sin embargo los datos actualizados muestran que ese umbral se colapsará antes de lo vaticinado.Asimismo, se anticipa una disminución de la población escolarizada en general, de los 5.015.310 de 2025 a 4.836.890 menores este año. Los pronósticos actuales muestran que para el año 2031, esta cifra bajará a niveles inferiores a cuatro millones.