Las muertes por calor representan el 90% de las provocadas por desastre naturales

Photo : YONHAP News

Las muertes por desastres naturales en Corea registraron en 2024 un aumento superior al promedio de la década anterior, mientras que la mayoría absoluta de los casos fue provocada por olas de calor.De acuerdo al anuario de desastres naturales publicado el martes 13 por el Ministerio del Interior, en 2024, 387 personas fallecieron o desaparecieron por desastres, tanto naturales como artificiales. De ellas 121 murieron a causa de desastres naturales, casi el 90% por olas de calor. La cantidad sobrepasa por un amplio margen el promedio de los diez años anteriores, de 56 muertes.Las pérdidas materiales por desastres naturales también aumentaron al totalizar 910.700 millones de wones, el doble del promedio de la última década. Las situaciones que ocasionaron mayor daño fueron las nevadas fuertes y las lluvias torrenciales.Asimismo se detectó un aumento importante de muertes por accidentes o desastres artificiales en 2024, siendo el caso más letal el accidente de avión ocurrido en el aeropuerto de Muan el 29 de diciembre de ese año.