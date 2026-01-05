El presidente pide una reflexión más profunda sobre la reforma de la Fiscalía

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung ha instado al oficialismo a hacer una reflexión más profunda sobre la reforma de la Fiscalía y a realizar debates más exhaustivos acerca de las propuestas planteadas para dispersar las facultades que antaño se concentraban en dicha autoridad.El jefe de Estado declaró el martes 13 que el Partido Democrático, como fuerza gobernante, debe analizar el asunto con mayor detenimiento y el Gobierno, por otra parte, tomar en consideración su opinión, ante la polémica existente en torno a los cambios que afectan a la Fiscalía, así como a sus facultades investigativas complementarias.El comentario del presidente surgió después de que el Gobierno presentara proyectos de ley relacionados con la reforma de la Fiscalía, centrados en dividir esta organización en dos entidades separadas según sus principales funciones: una para investigaciones de crímenes graves y otra para la formulación de cargos y los procesos penales. Respecto a estas propuestas, dentro del oficialista Partido Democrático hay quienes las critican al alegar que neutralizan los efectos de la reforma, pues lo que plantean es crear instituciones que en esencia se diferencian muy poco de la antigua Fiscalía.