Photo : YONHAP News

En Japón existen opiniones de que un tema que inquieta por igual tanto a Séul como a Tokio es el neoaislacionismo de Estados Unidos.En esta línea llama la atención la nota que el diario Sankei Shimbun divulgó el martes 13 ante la inminencia de una reunión cumbre entre el presidente surcoreano Lee Jae Myung y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. En la misma, el rotativo comenta que mientras la inseguridad aumenta en Asia del Este debido a la prioridad que pone la actual Administración de Estados Unidos en el continente americano y el hemisferio occidental, uno de los principales objetivos del Gabinete de Takaichi es reforzar sus relaciones con Corea del Sur.Como ejemplo de la postura neoaislacionista del Ejecutivo del presidente Donald Trump, el medio cita el llamado "donroísmo", es decir, la doctrina Monroe que el mandatario estadounidense ha elegido retomar como parte de su Estrategia de Seguridad Nacional, definida en diciembre de 2025. Según el diario, frente a tal postura de Washington establecer un nexo entre Estados Unidos y Asia del Este es fundamental para la seguridad nacional de Corea del Sur y de Japón, países que están permanentemente expuestos a las amenazas de China, Rusia y Corea del Norte.El diario Sankei enfatiza que, en este contexto, la cooperación tripartita entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos es un importante marco para involucrar a Washington en los asuntos regionales de Asia del Este.