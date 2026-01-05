Menú principal Ver contenido

Miércoles con temperaturas bajo cero aún por la tarde

Write: 2026-01-13 14:06:25Update: 2026-01-13 14:33:55

Photo : YONHAP News

El miércoles 14 se espera un drástico descenso de la temperatura, de hasta unas ocho unidades. Así, el termómetro marcará mínimas de entre -15°C y -2°C por la mañana y máximas de entre -2°C y 11°C por la tarde. La sensación térmica será aún más baja, sobre todo en las áreas al noreste y en la zona central del país, debido a los fuertes vientos. 

También se pronostican nevadas ligeras entre la tarde y la noche, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones al conducir y al caminar porque muchas carreteras presentarán superficies resbalosas cubiertas de hielo.
