Seúl detecta posibilidad de contacto intercoreano en el mensaje de Kim Yo Jong

Photo : YONHAP News

Seúl ha detectado cierta posibilidad de contacto intercoreano y de distensión en el discurso que la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, emitió sobre la presunta incursión de drones surcoreanos en el espacio aéreo de su país.El Ministerio de Reunificación declaró el martes 13, que puede que surja una oportunidad para aliviar la tensión entre las Coreas y reactivar en cierta medida la comunicación mutua, dependiendo de cómo sea aceptada por Pyongyang la reacción del Gobierno surcoreano al mensaje de Kim.La cartera aclaró que su deducción parte del hecho de que el régimen norcoreano no hizo advertencias adicionales después de la intervención de la hermana de Kim Jong Un. Sostuvo que quizá la intención de Corea del Norte es esperar para ver qué medidas adoptará Seúl en adelante respecto a sus alegaciones sobre la entrada de drones surcoreanos en su espacio aéreo.Una autoridad del ministerio afirmó que los esfuerzos por reanudar los contactos intercoreanos continuarán si queda aunque sea un por ciento de posibilidad.