Comienza la visita presidencial a Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung llegó el martes 13 a Japón, a la prefectura de Nara por invitación de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi para celebrar una cumbre.Según fuentes locales, la reunión de líderes ya comenzó y será sucedida por una cumbre ampliada, así como una rueda de prensa conjunta y una cena de bienvenida. Se informa que Takaichi llegó al lugar de la cumbre un día antes, el lunes 12, para recibir de la mejor manera a su par surcoreano.Esta es la quinta vez que el presidente Lee Jae Myung se reúne con la máxima autoridad del gabinete de Tokio y la segunda vez que lo hace con la nueva primera ministra Sanae Takaichi, tras la dimisión de su predecesor, Shigeru Ishiba. El último encuentro entre ambos tuvo lugar en la ciudad surcoreana de Gyeongju a finales de octubre de 2025, cuando se congregaron los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).