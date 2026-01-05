Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha destacado las "bodas de diamante" de las relaciones entre Corea del Sur y Japón, al recalcar el especial significado de celebrar una cumbre con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi al comienzo de otros sesenta años de lazos bilaterales.Al comenzar la reunión entre ambos líderes el martes 13 en la prefectura de Nara, el jefe de Estado declaró que tanto Corea del Sur como Japón lograron un brillante progreso en las últimas décadas, sin embargo hay que admitir que en este tiempo no fue decisivo el apoyo que dio el uno al otro. Afirmó que en adelante la cooperación y los intercambios deben aumentar porque serán indispensables para inaugurar un mejor futuro frente a una realidad mundial cada vez más compleja.Lee enfatizó que, como en toda relación, existen retos y promesas positivas entre Corea y Japón, de ahí que el camino hacia la prosperidad conjunta se despejará si ambos países logran superar las diferencias y maximizar las oportunidades que plantean los lazos compartidos.