Lee y Takaichi coinciden en la necesidad de ampliar la cooperación bilateral

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi celebraron el martes 13 una reunión cumbre en la prefectura de Nara.Lee agradeció primero a la premier por la cálida bienvenida, además de destacar que es el primer jefe de Estado surcoreano en visitar Nara, un sitio de gran relevancia en la historia de intercambios entre los pueblos de Corea y Japón.Así, tras un momento de saludos cordiales, ambos líderes conversaron sobre diversos temas de interés común, sin olvidar recalcar la necesidad de ampliar la cooperación para sobrevivir a la realidad actual marcada por cambios drásticos tanto en el orden político internacional, como en el comercio mundial. Coincidieron, en esta línea, en agilizar aún más la comunicación entre Seúl y Tokio, y extender los esfuerzos de cooperación para promover la seguridad económica y el dearrollo científico-tecnológico.También fueron abordados en la cumbre el panorama regional de Asia del Este, centrando el enfoque en la desnuclearización de Corea del Norte y las posibles medidas conjuntas a implementar.Aparte de los mencionados, Lee y Takaichi hablaron sobre los avances de la inteligencia artificial, la lucha contra las estafas transnacionales y la tensión que persiste entre ambos pueblos debido a cuestiones del pasado histórico. Relacionado con lo último, el presidente surcoreano y la primera ministra japonesa acordaron cooperar más a nivel ejecutivo para la búsqueda e identificación de restos de obreros fallecidos en la mina submarina Josei en 1942, donde se usó trabajo forzado coreano.