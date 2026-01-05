Menú principal Ver contenido

Política

Fiscalía Especial solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon

Write: 2026-01-13 22:21:36Update: 2026-01-14 10:49:37

Fiscalía Especial solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon

Photo : YONHAP News

La Fiscalía surcoreana ha pedido la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de liderar una insurrección tras declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024.

Los fiscales especiales solicitaron esta pena durante la audiencia final del juicio por insurrección de Yoon el martes 13 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

Según la legislación surcoreana, el delito de liderar una insurrección conlleva la pena de muerte, cadena perpetua con trabajos forzados o cadena perpetua sin trabajos forzados.

Se prevé que el tribunal emita su veredicto a mediados de febrero.
