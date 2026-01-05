Lee Jae Myung cierra hoy su agenda en Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung emprenderá su regreso a Corea el miércoles 14, tras concluir su agenda oficial en Japón.Por la mañana, visitará junto a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi el templo budista Horyuji, en la prefectura de Nara, uno de los principales sitios patrimoniales del país y un lugar simbólico para repasar la historia antigua de los vínculos entre Corea y Japón.Posteriormente, mantendrá un encuentro con miembros de la comunidad coreana en Osaka y otras zonas de la región de Kansai, antes de partir rumbo a Seúl.