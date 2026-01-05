Comité ético de Poder del Pueblo expulsa a su exlíder Han Dong Hoon

Photo : KBS News

El Comité de Ética del partido Poder del Pueblo anunció en la madrugada del miércoles 14 la expulsión del exlíder de la formación, Han Dong Hoon.La decisión se fundamenta en la publicación de más de mil mensajes en el foro interno del partido durante la segunda mitad de 2024, con críticas y calumnias dirigidas al entonces presidente Yoon Suk Yeol y a la primera dama. El comité concluyó que los mensajes fueron escritos por familiares de Han, tras verificar que seis autores utilizaron únicamente dos direcciones IP, y recordó que el propio exlíder admitió haberlo sabido posteriormente.En su resolución, el órgano señaló que Han debe asumir no solo la responsabilidad ética por la conducta de su familia, sino también responsabilidades políticas y de gestión, al considerar que los ataques al liderazgo del partido generaron conflictos internos y minaron la confianza pública. Con base en ello, determinó que infringió varios artículos de los estatutos y reglamentos éticos y ordenó su expulsión inmediata.