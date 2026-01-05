Seúl refuerza el metro en el segundo día de huelga de autobuses

Photo : YONHAP News

El Gobierno Metropolitano de Seúl anunció el miércoles 14 que reforzará las medidas de transporte de emergencia, ante el segundo día consecutivo de huelga de los autobuses urbanos.Ante la concentración de pasajeros en el metro, la ciudad prolongó en dos horas los periodos de mayor frecuencia del metro durante las horas punta de la mañana y la tarde. Además, se desplegarán trenes adicionales en las estaciones con mayor congestión y se duplicará el personal de seguridad para garantizar un desplazamiento seguro.Durante el primer día de paro, entre las 6:00 y las 22:00, solo operaron 129 de las 395 rutas de autobuses de la ciudad, equivalentes al 32,7%, y 478 de los 7.018 vehículos, es decir, el 6,8% del total.El miércoles a las 3:00 de la tarde, sindicatos y empresas retomarán las negociaciones salariales y del convenio colectivo. Si se alcanza un acuerdo antes de la medianoche, el servicio de autobuses se normalizará desde la primera salida del jueves 15.