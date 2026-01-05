Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

Asiana Airlines inicia operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto de Incheon

Write: 2026-01-14 11:09:38Update: 2026-01-14 11:26:10

Asiana Airlines inicia operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto de Incheon

Photo : KBS News

Asiana Airlines inició el miércoles 14 sus operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Incheon. 

La aerolínea informó que el vuelo OZ177, procedente del Aeropuerto de Tokio-Haneda, aterrizó a las 4:55 de la madrugada, convirtiéndose en el primero en llegar a dicha terminal desde el inicio de sus operaciones.

El check-in de Asiana Airlines en la Terminal 2 se realiza en el tercer piso, en los mostradores G a J. Además, los pasajeros pueden utilizar cuatro salas VIP de Korean Air ubicadas en la misma terminal.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >