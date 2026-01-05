Asiana Airlines inicia operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto de Incheon

Photo : KBS News

Asiana Airlines inició el miércoles 14 sus operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Incheon.La aerolínea informó que el vuelo OZ177, procedente del Aeropuerto de Tokio-Haneda, aterrizó a las 4:55 de la madrugada, convirtiéndose en el primero en llegar a dicha terminal desde el inicio de sus operaciones.El check-in de Asiana Airlines en la Terminal 2 se realiza en el tercer piso, en los mostradores G a J. Además, los pasajeros pueden utilizar cuatro salas VIP de Korean Air ubicadas en la misma terminal.