Pyongyang descarta cualquier mejora de las relaciones intercoreanas

Photo : YONHAP News

La subdirectora del Partido de los Trabajadores norcoreano, Kim Yo Jong, emitió el martes 13 una nueva declaración en apenas dos días, en la que afirmó que cualquier expectativa de mejora de las relaciones intercoreanas no es más que una "ilusión absurda" y "un delirio".En el comunicado, difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea, Kim aseguró que, pese a los esfuerzos diplomáticos o gestos de buena voluntad del liderazgo surcoreano, la realidad de las relaciones entre ambas Coreas no cambiará. También calificó la supuesta incursión de drones procedentes del Sur como una grave provocación que vulnera la soberanía norcoreana y afirmó que se trata de un acto que solo puede cometer un enemigo.Kim exigió a Seúl que reconozca lo ocurrido, se disculpe y adopte medidas para evitar su repetición, advirtiendo de que, si se producen nuevos incidentes, habrá consecuencias difíciles de soportar.La declaración se produjo horas después de que Seúl aludiera a posibles avances para reducir tensiones y poco después de una declaración conjunta de Corea del Sur y Japón sobre la desnuclearización de la península.Según el profesor Yang Moo Jin, de la Universidad de Estudios Norcoreanos, el mensaje busca reforzar la narrativa de dos Estados hostiles de cara al próximo Congreso del partido, consolidar la cohesión interna y bloquear cualquier intento de convertir el incidente de los drones en una oportunidad de acercamiento intercoreano.