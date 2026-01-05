El empleo aumenta en menos de 200 mil puestos por segundo año consecutivo

Photo : YONHAP News

El crecimiento del empleo en Corea del Sur se mantuvo débil en 2025, con un aumento anual de menos de 200 mil puestos por segundo año consecutivo.Según datos publicados el miércoles 14 por la Agencia Nacional de Estadísticas, el número de personas empleadas alcanzó los 28 millones 769 mil, lo que supone un incremento de 193 mil respecto al año anterior.Por sectores, el empleo cayó en la construcción, con 125 mil puestos menos, y en la industria manufacturera, con una reducción de 73 mil. También se registró un descenso de 107 mil empleos en el sector agrícola, forestal y pesquero.En contraste, el empleo aumentó en los servicios de salud y bienestar social, con 237 mil nuevos puestos, así como en los servicios profesionales, científicos y técnicos, que sumaron 54 mil, y en el sector financiero y de seguros, con un aumento de 44 mil empleos.Por grupos de edad, el empleo disminuyó entre personas de entre 20, 40 y 50 años, mientras que aumentó entre los mayores de 60 y los treintañeros.La tasa de desempleo se mantuvo en el 2,8%, sin cambios respecto al año anterior, aunque entre los jóvenes de veintitantos años subió 0,3 puntos porcentuales, hasta el 6,1%.