Medios japoneses resaltan cooperación en seguridad económica tras cumbre bilateral

Photo : YONHAP News

Los medios japoneses resaltaron los avances en seguridad económica y cooperación en cadenas de suministro tras la cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.En la declaración conjunta, Takaichi señaló que ambos acordaron impulsar una cooperación estratégica para asegurar beneficios mutuos en materia de seguridad económica y ampliar las consultas interministeriales, tras un diálogo en profundidad sobre las cadenas de suministro.Sankei Shimbun y Yomiuri Shimbun interpretaron este énfasis como una respuesta a las presiones económicas de China y a sus controles a la exportación de bienes de doble uso. Por su parte, Asahi Shimbun señaló que Tokio busca mostrar una relación sólida con Seúl en un contexto de fricciones con Beijing.Los medios también advirtieron que la gestión del Día de Takeshima -nombre que Japón utiliza para referirse a las islas Dokdo-, que se conmemora el 22 de febrero, será una prueba para la diplomacia pragmática del presidente Lee.Según Asahi Shimbun, el Gobierno japonés estaría considerando no enviar ministros al acto para evitar tensiones con Seúl. Yomiuri Shimbun, por su parte, indicó que en Corea existe cautela ante un posible resurgimiento del conflicto y que las declaraciones de Lee, en las que llamó a gestionar y minimizar los aspectos incómodos para avanzar hacia un futuro mejor, apuntan a una postura prudente.