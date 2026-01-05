Lee concluye su visita a Japón con un recorrido por Horyuji y un encuentro con la comunidad coreana

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung visitó el miércoles 14, en el segundo día de su viaje a Japón, el templo Horyuji, en la prefectura de Nara, donde compartió un momento de cordialidad con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.Posteriormente, el mandatario se reunió con miembros de la comunidad coreana en Osaka y otras zonas de Kansai. En el encuentro, agradeció a los residentes en Japón su compromiso con la defensa de la democracia surcoreana durante la crisis de la ley marcial ilegal y reconoció los esfuerzos de la comunidad para proteger la dignidad humana y la cohesión de la comunidad coreana, citando como ejemplo la aprobación en Osaka de una ordenanza para frenar el discurso de odio. Asimismo, afirmó que el pueblo surcoreano no olvidará su dedicación.Con este encuentro, Lee dio por concluidas sus actividades en Japón y emprendió el regreso a Corea. El día anterior, el presidente había mantenido una cumbre con Takaichi, en la que abordaron la ampliación de la cooperación bilateral, seguida de una cena de trabajo.