Prensa internacional destaca la petición de pena de muerte contra Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Los principales medios internacionales dieron amplia cobertura a la solicitud de la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol.The New York Times publicó el martes 13 (hora local) un extenso reportaje en su portada digital, en el que calificó la proclamación de la ley marcial por parte de Yoon como un hecho sin precedentes desde la democratización de Corea del Sur en los años 80 y sostuvo que desencadenó la peor crisis política del país en décadas.Associated Press también informó ampliamente sobre el caso, abordando tanto el alegato final del equipo del fiscal especial como la declaración final del expresidente. La agencia señaló que Yoon es el primer mandatario surcoreano que enfrenta la posibilidad de una condena a muerte desde Chun Doo Hwan en 1996, y recordó que la declaración de la ley marcial, con el despliegue de tropas alrededor del Parlamento y la comisión electoral, reavivó los traumas de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980.El diario británico The Guardian también destacó la noticia en su portada digital, subrayando que se trata del primer juicio por insurrección contra un presidente surcoreano en casi 30 años.Medios de otras regiones mostraron igualmente interés. La cadena árabe Al Jazeera resaltó el argumento del fiscal especial de que la mayor víctima del intento de insurrección fue la ciudadanía, mientras que el diario China Daily difundió la información tanto en su edición digital como en redes sociales.