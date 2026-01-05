Menú principal Ver contenido

Seúl promete medidas “correspondientes” tras investigar la incursión de drones en Corea del Norte

Write: 2026-01-14 14:54:42Update: 2026-01-14 15:58:27

Seúl promete medidas “correspondientes” tras investigar la incursión de drones en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, afirmó que el Gobierno adoptará las medidas correspondientes una vez que concluyan las investigaciones conjuntas del Ejército y la Policía sobre la presunta incursión de drones surcoreanos en Corea del Norte, en respuesta a la demanda de disculpas formulada por la subdirectora del Partido de los Trabajadores norcoreano, Kim Yo Jong. 

Añadió que, en relación con el envío de drones a Pyongyang en octubre de 2024, durante el Gobierno de Yoon Suk Yeol, también se actuará conforme a los resultados judiciales. Al recordar el caso de 2020, cuando un funcionario surcoreano fue abatido por soldados norcoreanos en el mar del Oeste y Kim Jong Un envió un mensaje de disculpa, señaló que Seúl responderá de manera equivalente, lo que deja abierta la posibilidad de que el presidente Lee Jae Myung exprese personalmente una disculpa.

El ministro lamentó además que todos los canales de comunicación intercoreanos sigan cortados, calificándolo de una situación anormal, y expresó su deseo de restablecerlos para evitar que ambas partes se comuniquen únicamente mediante declaraciones públicas.
