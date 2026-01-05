Congreso de EEUU cuestiona el trato de Corea a Coupang

Photo : YONHAP News

Congresistas estadounidenses criticaron al Gobierno surcoreano por un presunto trato discriminatorio a empresas tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Coupang.Durante una audiencia del subcomité de Comercio de la Cámara de Representantes, el congresista republicano Adrian Smith afirmó que Corea está impulsando iniciativas legislativas dirigidas contra compañías estadounidenses, pese a haberse comprometido, en una ficha informativa conjunta publicada en noviembre pasado, a no discriminar a empresas de EEUU ni imponer barreras digitales innecesarias, citando como ejemplo las medidas aplicadas contra Coupang.Las preocupaciones también fueron compartidas por la oposición demócrata. La congresista Suzan DelBene aseguró haber recibido quejas de empresas de su estado sobre un posible incumplimiento de esos compromisos y pidió avanzar hacia normas de comercio digital que protejan la innovación y a las compañías estadounidenses en el exterior.La audiencia tuvo lugar mientras el jefe negociador comercial surcoreano, Yeo Han Koo, se encuentra de visita en Estados Unidos para abordar las inquietudes del Gobierno y del Congreso sobre la política de regulación digital de Seúl.