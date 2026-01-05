Menú principal Ver contenido

Jueves con lluvias matinales

Write: 2026-01-14 15:29:41Update: 2026-01-14 15:59:28

Photo : YONHAP News

Desde la noche del miércoles 14, habrá lluvias o nieve en el interior y las zonas montañosas de Gangwon, y ya durante la mañana del jueves, el resto del país recibirá lluvias débiles, de alrededor de 5 milímetros. 

El jueves, las temperaturas mínimas se situarán entre -3ºC y 10ºC, lo que supone un ascenso de hasta 15ºC respecto al miércoles. Las máximas subirán a entre 5ºC y 17ºC, es decir, entre 6ºC y 9ºC más que en la jornada anterior. 

Debido al tiempo seco y al viento en varias regiones, el nivel de alerta por incendios forestales ha sido elevado de "atención" a "precaución".
Contenidos recomendados

