Jueves con lluvias matinales

Photo : YONHAP News

Desde la noche del miércoles 14, habrá lluvias o nieve en el interior y las zonas montañosas de Gangwon, y ya durante la mañana del jueves, el resto del país recibirá lluvias débiles, de alrededor de 5 milímetros.El jueves, las temperaturas mínimas se situarán entre -3ºC y 10ºC, lo que supone un ascenso de hasta 15ºC respecto al miércoles. Las máximas subirán a entre 5ºC y 17ºC, es decir, entre 6ºC y 9ºC más que en la jornada anterior.Debido al tiempo seco y al viento en varias regiones, el nivel de alerta por incendios forestales ha sido elevado de "atención" a "precaución".