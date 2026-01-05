KOSPI vuelve a marcar un récord histórico

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 14 por encima de los 4.700 puntos por primera vez en su historia, tras avanzar un 0,65% respecto a la sesión anterior y situarse en 4.723,10 puntos.
Por el contrario, el índice tecnológico KOSDAQ terminó la jornada a la baja, con una caída del 0,72% y cerró en 942,18 puntos.
En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que subió 3,8 wones y se cotizó a 1.477,5 wones por dólar al cierre de la sesión, a las 3:30 de la tarde.