Acuerdo salarial pone fin a la huelga de autobuses interurbanos en Seúl

Photo : YONHAP News

Los servicios de autobuses interurbanos de Seúl se reanudaron tras un acuerdo entre trabajadores y empleadores, poniendo fin a una huelga que había interrumpido el transporte durante dos días.El Sindicato de Trabajadores de Autobuses Interurbanos de Seúl y la Asociación Empresarial de Transporte de Autobuses de Seúl alcanzaron un acuerdo poco antes de la medianoche del miércoles 14, durante una sesión especial de mediación celebrada en la oficina de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales en Seúl.Tras nueve horas de intensas negociaciones, ambas partes aceptaron una propuesta de mediación que incluye un aumento salarial del 2,9 % y una ampliación de la edad de jubilación.Después de la suspensión total de la huelga, que involucró a unos 18.000 trabajadores de 64 compañías de autobuses interurbanos de Seúl durante dos días, alrededor de siete mil autobuses de la capital reanudaron sus operaciones normales a partir del primer servicio del jueves 15.Asimismo, se levantaron las medidas de emergencia de transporte implementadas por el Gobierno Metropolitano de Seúl en respuesta a la huelga. Las operaciones ampliadas de transporte alternativo, incluido el metro, volvieron a sus horarios habituales.