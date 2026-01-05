Lee enfatiza la diplomacia itinerante como un eje de la cooperación con Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung enfatizó que la diplomacia itinerante entre Seúl y Tokio, reactivada en agosto de 2025, se ha consolidado como un eje de la cooperación bilateral, en un mensaje publicado en redes sociales la noche del miércoles 14, inmediatamente después de regresar de Nara, donde mantuvo una cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.Lee señaló que su viaje permitió fortalecer la cooperación con el país vecino e identificar medidas para ampliarla y diversificarla. Asimismo, recalcó que son infinitas las áreas en las que Corea y Japón pueden colaborar, desde la ciencia y la tecnología hasta la inteligencia artificial y la propiedad intelectual.Añadió que una cooperación bilateral que trascienda el comercio y avance hacia una asociación económica complementaria y mutuamente beneficiosa contribuirá no solo a la estabilidad de Asia, sino también a la prosperidad mundial.Lee subrayó que existen innumerables ámbitos en los que Corea y Japón pueden colaborar, desde la ciencia y la tecnología hasta la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Añadió que, si la cooperación bilateral trasciende el comercio y avanza hacia una asociación económica complementaria y mutuamente beneficiosa, contribuirá no solo a la estabilidad de Asia, sino también a la prosperidad mundial.Entre los temas abordados con la primera ministra japonesa, el presidente destacó de manera especial la desnuclearización de la península coreana, al señalar que ambas partes reafirmaron su voluntad compartida de alcanzar ese objetivo y de afianzar una paz duradera en la región.También aludió al acuerdo alcanzado para cooperar en la identificación por ADN de los restos encontrados en la mina submarina Josei. Recalcó que se trata de un importante avance en la superación de los problemas relacionados con el pasado histórico, así como un esfuerzo basado en los valores universales del humanitarismo, que contribuirá a fortalecer las relaciones entre Corea y Japón.