Un musical original de Corea es galardonado en el Reino Unido

Photo : YONHAP News

El musical original de Corea "Swag Age in Concert" fue galardonado en los premios BroadwayWorld y West End del Reino Unido como Mejor producción de concierto, una categoría nueva incluida el año pasado para premiar espectáculos con formato de concierto o conciertos escénicos."Swag Age in Concert" se ambienta en los tiempos de la Dinastía Joseon, un antiguo reino de la península coreana, y desarrolla su historia a partir de una situación hipotética en la que se prohíbe disfrutar de la poesía y los cantos líricos, para retratar la búsqueda espontánea que inicia el pueblo para alcanzar la libertad y la justicia mediante la poesía, la música y el baile.El galardón fue concedido a esta producción, que en septiembre de 2025 se presentó como una muestra escénica en el teatro Gillian Lynne en West End, con el elenco original coreano interpretando las principales escenas y canciones sobre el escenario para el público y los críticos locales.Los premios BroadwayWorld y West End de Reino Unido reconocen lo mejor del teatro y espectáculo escénico durante un año mediante votaciones del público.