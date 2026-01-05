Photo : YONHAP News

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, opina que la brusca devaluación del won que se detecta en el mercado cambiario en este momento no va acorde a los fuertes cimientos de la economía surcoreana. Esta opinión se lee en las declaraciones que hizo cuando se reunió con el ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur, Koo Yun Cheol, y que se dieron a conocer el miércoles 14 mediante un comunicado de prensa emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Según lo divulgado, Bessent señaló que la reciente depreciación del won contrasta con la fuerte economía de Corea del Sur, al enfatizar que no es deseable que exista una volatilidad excesiva en el mercado de divisas. Afirmó, además, que el nivel que ostenta la economía surcoreana, así como los destacados logros económicos del país en aquellos sectores que Washington considera los pilares de su propia economía, son los que convierten a Corea en un socio importante de Estados Unidos en Asia.El Departamento del Tesoro estadounidense informó que en general la reunión entre Bessent y Koo abordó el cumplimiento de los acuerdos sobre comercio e inversiones firmados los últimos meses por ambos Gobiernos, que su titular resaltó como un relevante marco tanto para la asociación económica bilateral, como para la promoción del potencial industrial de Estados Unidos.