Al menos 32 personas mueren en Tailandia al caer una grúa sobre un tren

Photo : YONHAP News

Al menos 32 personas murieron el miércoles 14 en Tailandia después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros. Entre las víctimas se incluye un hombre de nacionalidad surcoreana, quien falleció junto con su esposa de nacionalidad tailandesa.Según se informó, el hombre coreano había completado recientemente el registro de su matrimonio y se dirigía al lugar de origen de su esposa cuando ocurrió el accidente. La Embajada de Corea del Sur ha comunicado el hecho a los familiares del fallecido en Corea y está brindando asistencia consular, incluido el apoyo para su entrada a Tailandia.El siniestro ocurrió en la provincia de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros de Bangkok, cuando una grúa que trabajaba en la construcción del ferrocarril de alta velocidad entre Tailandia y China se desplomó sobre un tren en movimiento.Las autoridades locales informaron que la caída provocó el descarrilamiento del tren y un incendio en el lugar, dejando al menos 32 muertos y 80 heridos. Sin embargo, es posible que el número de víctimas aumente, ya que quedan restos humanos aún sin recuperar dentro de los vagones. En el tren viajaban 195 pasajeros, según datos del Ministerio de Transporte de Tailandia.