Coupang no debe interferir en la investigación del Gobierno sobre filtración de datos

Photo : KBS News

El Gobierno ha urgido a Coupang dejar de exponer en su página web el resultado de la investigación que realizó por su cuenta sobre la filtración masiva de datos personales de sus usuarios.Sobre el aviso publicado por Coupang, la Comisión de Protección de la Información Personal declaró el miércoles 14 que puede constituir un acto de obstrucción intencionada a las investigaciones oficiales del Gobierno del mismo caso. Explicó que ese aviso recoge los testimonios de un exempleado de Coupang, señalado como sospechoso de filtrar información personal al que la empresa contactó arbitrariamente, y hace ver como si estas declaraciones hubieran sido confirmadas como veraces.Esta autoridad pública afirmó que al incluir en el resultado de la investigación interna no solo esos testimonios, sino también la conclusión subjetiva de que la filtración de datos afectó apenas tres mil cuentas de usuarios, Coupang está provocando una mayor confusión y por ende debe de retirar el aviso de inmediato de su página web.