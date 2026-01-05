Nuevo récord de exportaciones de automóviles en 2025

Photo : YONHAP News

Las exportaciones de automóviles de Corea del Sur alcanzaron un nuevo récord en 2025, al rozar los 72.000 millones de dólares.Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, los envíos de coches a mercados extranjeros aumentaron en 2025 un 1,7% en comparación con el año anterior, hasta 71.991 millones de dólares. Dentro de este total, las exportaciones de vehículos ecológicos crecieron un 11%, incluidos modelos eléctricos, híbridos y de hidrógeno.El sector automotriz nacional superó así los 70.000 millones de dólares en exportaciones por tercer año consecutivo y registró el mayor volumen de la historia, sobrepasando el récord previo de 70.900 millones de dólares establecido en 2023.El Ministerio de Industria y Comercio explicó que las estrategias adoptadas por el Gobierno para reforzar la competitividad para la producción de vehículos ecológicos y baterías secundarias, y paliar el impacto de los aranceles de Estados Unidos funcionaron, logrando impulsar las exportaciones de automóviles pese a los retos existentes.