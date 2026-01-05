El déficit fiscal anual rebasó ya en noviembre de 2025 los 89 billones de wones

Photo : YONHAP News

El déficit fiscal anual de Corea del Sur, correspondiente a 2025, superó ya en noviembre los 89 billones de wones, excluyendo el balance de los fondos de seguridad social.El Ministerio de Planificación y Presupuesto informó que, hacia finales de ese mes, el déficit totalizó 89,6 billones de wones, lo que representa un aumento de 8,2 billones de wones en comparación con el mismo período del año anterior. El resultado surge de la diferencia entre los ingresos fiscales acumulados entre enero y noviembre del año pasado, que ascendieron a 581,2 billones de wones, y el gasto presupuestario y público registrado en ese mismo lapso, que alcanzó los 624,4 billones de wones, una cifra de la que además se descontaron los datos correspondientes a la Seguridad Social.La deuda del Gobierno central, por otra parte, llegó al finalizar noviembre a 1.289,4 billones de wones y mostró un aumento de 14,1 billones de wones respecto a octubre.