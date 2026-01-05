Seúl analiza el impacto de la nueva proclamación de Trump sobre aranceles a chips

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio, Yeo Han Koo, aplazó su viaje de regreso a Seúl para analizar el impacto de una proclamación que firmó el presidente estadounidense Donald Trump, para imponer aranceles a la importación de algunos chips de computación avanzada.Actualmente, el representante comercial se encuentra en Washington D.C. y por lo pronto permanecerá allí, con el objetivo de informarse mejor de las implicaciones de la nueva decisión de la Casa Blanca, de aplicar aranceles del 25% a determinados semiconductores producidos en el extranjero, y evaluar si esta medida podría afectar en alguna medida a Corea del Sur.Los gravámenes recaen sobre una lista limitada de chips de computación avanzada, que son importados y reexportados a otros destinos, como el H200 de Nvidia o el MI325X de AMD. Sin embargo, estarán libres de estos aranceles aquellos semiconductores que se importen para la cadena de suministro del sector tecnológico estadounidense, aunque de momento no está claro qué criterios tendrían que cumplirse para calificar para la exención.