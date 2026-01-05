Viernes con tiempo despejado pero seco

Photo : YONHAP News

El viernes 16 se espera un día relativamente templado con subidas de temperatura hasta un máximo de 16°C en Ulsan, en el extremo sureste del país. A nivel nacional, habrá temperaturas mínimas de entre -5°C y 5°C por la mañana, mientras que por la tarde el termómetro ascenderá y marcará de 3°C a 16°C.Paralelamente, habrá tiempo seco en la mayor parte del país, sobre todo en la costa este, donde aumentarán los riesgos de incendio.La calidad del aire será mala debido a la llegada del polvo asiático y al estancamiento de las partículas suspendidas en la atmósfera sobre la península coreana.