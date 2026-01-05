Menú principal Ver contenido

La Casa Blanca impone aranceles del 25% a ciertos chips de computación avanzada

Write: 2026-01-15 13:40:23Update: 2026-01-15 16:32:06

La Casa Blanca impone aranceles del 25% a ciertos chips de computación avanzada

Photo : YONHAP News

Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a algunos chips que son importados y reexportados a terceros destinos, conforme a una proclamación que el presidente Donald Trump firmó a tal efecto. 

En la lista de bienes sujetos a estos gravámenes figuran, por ejemplo, los chips H200 de Nvidia que son producidos al cien por cien en Taiwán, por la empresa TSMC e importados en primera instancia a Estados Unidos para ser reexportados a otros países, incluida China. Los aranceles no serán aplicados, sin embargo, a semiconductores que sean importados para la cadena de suministro del sector tecnológico estadounidense. 

Así, se prevé que tras su entrada en vigor, empresas como Nvidia exportarán sus chips a un precio mayor que refleje el coste aumentado por los nuevos aranceles.
