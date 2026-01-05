Poder del Pueblo expulsa del partido a su exlíder Han Dong Hoon

Photo : YONHAP News

El principal partido de la oposición surcoreana, Poder del Pueblo, aprobó en la madrugada del miércoles 14 la expulsión del exlíder de la formación, Han Dong Hoon. La decisión supone una medida sancionaria contra Han por los comentarios que sus familiares subieron arbitrariamente en el tablón de anuncios interno del partido, con fuertes críticas contra el expresidente Yoon Suk Yeol y varias autoridades de la organización.El Comité de Ética de Poder del Pueblo argumentó que se confirmó que aquellos comentarios fueron publicados, en efecto, por familiares del exjefe y que este acto constituye una violación a los estatutos del partido. Explicó que las críticas suponen un ataque organizado contra la formación y que exceden en forma y contenido a simples difamaciones de carácter individual.Sin embargo, Han objetó la decisión alegando que se trata de una ofensiva contra su persona, que refleja la turbia intención del actual líder de Poder del Pueblo, Jang Dong Hyeok, de "apartarlo de su camino".