Photo : YONHAP News

Cheongwadae ha confirmado que no hubo incursión de drones militares de Corea del Sur en el espacio aéreo norcoreano,El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia, Wi Sung Lac, se pronunció el miércoles 14 sobre la alegación de Pyongyang de que drones surcoreanos invadieron su espacio aéreo, al afirmar que nada se hizo a nivel del Gobierno o de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no descartó la posibilidad de incursiones de vehículos aéreos no tripulados operados por particulares o grupos civiles, advirtiendo de que actividades de esa clase pueden ser clasificadas como una trasgresión tanto a las leyes nacionales, como al Acuerdo de Armisticio de Corea.Wi comentó que hubo también casos de penetración de drones enviados por Pyongyang en territorio surcoreano, incluso hasta Seúl, la capital, y que esto constituye igualmente una violación del Acuerdo de Armisticio. Enfatizó que asuntos de una misma índole deberán ser tratados de forma equitativa y que las partes deberán comunicarse para aclarar dudas de ser esto necesario.