Más de 172,2 millones de personas viajaron en tren en Corea durante 2025

La red ferroviaria de Corea del Sur disfrutó de un nuevo récord de pasajeros, al viajar en 2025 un total de 172 millones 220.000 personas por tren. Esta cantidad supone un aumento del 0,6% respecto al año anterior.Por tipos de tren, los de alta velocidad -KTX y SRT- registraron un aumento de pasajeros del 2,6%, pero los usuarios de trenes convencionales mermaron un 3,6%.El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte destacó, con base en estos datos, que la demanda ferroviaria está cambiando rápidamente, con una ampliación cada vez más acelerada de la cuota de trenes de alta velocidad.La línea con más tráfico de pasajeros es la Gyeongbu, entre Seúl y Busan, mientras que la estación por donde transita el mayor número de viajeros es la Central de Seúl, seguida por las de Busan, Dongdaegu y Daejeon.