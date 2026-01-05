Tribunal dictará primera sentencia contra Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, que enfrenta ocho procesos judiciales, recibirá este viernes 17 su primera sentencia.El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitirá a las 2 de la tarde el fallo de primera instancia en el caso que examina cinco cargos. Entre ellos se incluyen la obstrucción a la ejecución de una orden de detención emitida por la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), mediante el despliegue del servicio de seguridad presidencial, así como la convocatoria meramente formal de una reunión del Consejo de Ministros para declarar la ley marcial, lo que habría vulnerado el derecho de deliberación de nueve ministros que no pudieron asistir, un hecho que podría llevar a considerar ilegal dicha declaración.También se le acusa de haber redactado apresuradamente, tras el levantamiento de la ley marcial, un supuesto documento de proclamación, que fue aprobado y posteriormente destruido; de haber difundido información falsa a medios extranjeros al afirmar que la medida fue legítima; y de haber ordenado la eliminación de registros de comunicaciones realizadas mediante teléfonos cifrados.En la audiencia final celebrada el mes pasado, la fiscalía especial solicitó una pena total de diez años de prisión. Debido al elevado interés público, el tribunal decidió transmitir en directo la lectura íntegra de la sentencia.