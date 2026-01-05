Panamá prevé definir en el primer semestre el futuro de la mina Cobre Panamá

Photo : YONHAP News

Panamá prevé anunciar en el primer semestre de este año el plan de manejo de la mina Cobre Panamá, un proyecto financiado en parte por entidades públicas surcoreanas y que actualmente permanece suspendido.El presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró el jueves 15 (hora local) durante su rueda de prensa semanal que espera poder anunciar en junio cómo se gestionará en adelante Minera Panamá, la empresa operadora de la mina, y aseguró que el Gobierno hará públicos los detalles de la decisión de manera adecuada. Añadió que ha recibido del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, una propuesta para contar con el apoyo de expertos vinculados al proyecto.Minera Panamá pertenece en un 90 por ciento a la empresa canadiense First Quantum Minerals y en un 10 por ciento a la Corporación de Rehabilitación de Minas y Recursos Minerales de Corea. La compañía desarrollaba la mina Cobre Panamá, de unos 130 kilómetros cuadrados, en Donoso, al oeste de Ciudad de Panamá. Sin embargo, las actividades de extracción y explotación comercial quedaron suspendidas tras un fallo del Tribunal Supremo panameño, en noviembre de 2022, que declaró inconstitucional la ley del contrato entre el Estado y la empresa.Por su parte, Corea del Sur expresó su interés en la reanudación del proyecto en septiembre del año pasado, durante la visita a Seúl del ministro de Exteriores de Panamá, al señalar que la reactivación de la mina Cobre Panamá sería importante para las economías de ambos países.