Gobierno revisa el mercado petrolero ante la incertidumbre internacional

Photo : YONHAP News

Ante el aumento de la incertidumbre en los mercados petroleros por la situación en Venezuela y el recrudecimiento de las protestas en Irán, el Gobierno surcoreano celebró una reunión para reforzar la estabilidad de los precios al consumidor.El Ministerio de Industria, Comercio y Energía analizó el jueves 15, junto con el sector de la refinación y organismos relacionados, medidas para mantener la estabilidad de los precios internos de los combustibles.Expertos del Instituto de Economía Energética de Corea y representantes de las refinerías señalaron que, dado el actual exceso de oferta global, el impacto de las recientes tensiones geopolíticas sobre los precios internacionales y el mercado local sería limitado.Corea del Sur no importa crudo de Venezuela desde 2004 ni de Irán desde 2020. No obstante, el Gobierno decidió reforzar el seguimiento de la situación en Irán ante el riesgo de una posible escalada del conflicto en Oriente Medio, y mantener una estrecha coordinación con la industria y las entidades pertinentes.Pese a la mayor volatilidad internacional del crudo, los precios de los productos petrolíferos en el país mantienen una tendencia a la baja desde diciembre del año pasado.El Ministerio pidió la cooperación continua de refinerías y estaciones de servicio para garantizar la estabilidad de los precios, un factor clave para la economía de los hogares.