Economía

El KOSPI supera los 4.800 puntos

Write: 2026-01-16 10:34:26Update: 2026-01-16 13:08:41

Photo : YONHAP News

El índice bursátil surcoreano, el KOSPI, superó el viernes 16 el nivel de los 4.800 puntos.

El KOSPI abrió la sesión con una subida del 0,48 %, hasta los 4.820 puntos, y volvió a marcar un nuevo máximo histórico intradía, superando el récord registrado la jornada anterior. Hacia las 10:30 de la mañana, el índice se movía en torno a los 4.840 puntos.

Desde comienzos de año, el KOSPI acumula once sesiones consecutivas al alza y se acerca al umbral de los 5.000 puntos.

En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ operaba con un ligero descenso, en torno a los 950 puntos.
